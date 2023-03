Wolmirstedt - In einer Grundschule in Wolmirstedt tollen Jungs und Mädchen umher. Es geht teilweise wild zur Sache und die Kinder haben durchaus ihren Spaß. Eine halbe Stunde später steht der Rettungswagen vor der Tür. Ein Kind hat sich beim Spielen verletzt. „Es hat sich in der Tür die Finger eingeklemmt. Wir mussten es mit dem Rettungswagen in die Uniklinik nach Magdeburg bringen“, berichtet Michael Heu vom Arbeiter-Samariter-Bund. Glücklicherweise sei das ganze nochmal glimpflich ausgegangen.

