Bertinger Feuerwehr ist aktuell ohne einen Wehrleiter

Zielitz - Welche dramatischen Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die Feuerwehren der Verbandsgemeinde bis heute habe, erklärte Verbandsgemeindewehrleiter Dustin Grönke auf der Sitzung der Mitglieder des Verbandsgemeinderates in Zielitz. „Im Jahr 2020 sind die Kameraden praktisch nur zu den Einsätzen gefahren. Es wurde nur noch das Nötigste gemacht. Ausbildungen hatten so gut wie nie stattgefunden.“ Das habe an den bekannten Kontaktverboten und Hygieneregeln gelegen. Sowohl das Ausbildungszentrum in Haldensleben als auch die Feuerwehrschule in Heyrothsberge hatten im vergangenen Jahr die Angebote heruntergefahren.