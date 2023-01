Die Trauerhalle auf dem Friedhof in Mose bei Wolmirstedt wird auch in diesem Jahr keinen Stromanschluss erhalten. Warum das so ist, geht aus den Haushaltsplänen der Stadt hervor.

Mose - Auch in diesem Jahr wird die Dorfgemeinschaft von Mose auf elektrischen Strom in ihrer Trauerhalle verzichten müssen. Das ist nun im Rahmen der Haushaltsplanung bekannt geworden. Am Montagabend hatte Wolmirstedts Finanzchef Marko Kohlrausch die Finanzmittel für das Jahr 2023 vorgestellt. Im Budget von Mose müssen dabei deutliche Abstriche gemacht werden.

Der Wunsch nach elektrischer Versorgung wurde der Ortschaft schon mehrfach abgeschlagen. Auch in diesem Jahr bleibt die Trauerhalle noch ohne Strom. Die Begründung dafür ist auch wie in den Jahren davor die gleiche: Die Kosten für den Anschluss sind zu hoch. Insgesamt rechnet die Verwaltung mit rund 4500 Euro. Weiterhin gibt es in dieser Halle nur sehr wenige Trauerfeiern pro Jahr. So waren es im Jahr 2021 nur vier Beerdigungen und im Jahr darauf bis Oktober nur zwei. Drittens liegt der Friedhof in privater Hand, die Stadt würde also in fremdes Eigentum investieren. Genehmigt sind unterdessen weitere Klappstühle für die Trauerhalle. Diese sollen auch bereits ausgeliefert sein. Laut Ortschaftsrat Thomas Nagel sei das allerdings nicht der Fall.

In puncto Gesamtbudget waren für Mose in diesem Jahr rund 17 300 Euro beantragt. Die Summe wurde allerdings um 10 500 Euro im Haushaltsplan 2023 reduziert. Unter anderem wurde das Ortsbudget um die Hälfte auf 500 Euro reduziert. Auch bei der Digitalisierung wurden Abstriche gemacht. Hier sind nur noch 1500 Euro vorgesehen. Für das Kulturhaus steht in diesem Jahr gar kein Geld zur Verfügung. Weder neue Tische noch neues Geschirr sind geplant. „Das ist sehr ärgerlich“, meint dazu Thomas Nagel. Die aktuellen Tische seien bereits gebraucht aus dem Bürgerhaus in Wolmirstedt übernommen worden. Hier müsse dringend Ersatz beschafft werden.