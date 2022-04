Besteigung des Zielitzer Kalimandscharos ist auch im Oktober noch möglich

Wer auf die riesige Abraumhalde, den sogenannten Kalimandscharo, in Zielitz möchte, hat im Oktober nochmal die Möglichkeit. Immer sonnabends ist im Oktober 2021 eine Besteigung möglich.

Der Aufsteig auf das Plateau in 120 Meter Höhe kann bei guter Sicht mit einem großartigen Ausblick belohnt werden.

Zielitz - Interessierte, die sich für dieses Jahr eine Besteigung des Kalimandscharo fest vorgenommen haben, müssen nun nichts überstürzen. Wie der erste Vorsitzende des Bergmannsvereins, Manfred Witzel mitteilte, werde die Bergtouren-Saison nicht in diesem Monat enden. „Wegen des coronabedingten späten Starts der Haldenwanderungen werden Bergtouren auf den Kalimandscharo auch im Oktober noch stattfinden“, so Manfred Witzel in einer Pressemitteilung.