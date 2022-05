Betonwerk Rekers in Groß Ammensleben auf Wachstumskurs

In einer kleinen Gemeinde vor den Toren Magdeburgs entsteht Großes. Am Produktionsstandort des Unternehmens Rekers in der Niederen Börde werden Fertigbetonteile produziert.

Groß Ammensleben - Kies, Zement und Stahl - das sind die Baustoffe bei Rekers in Groß Ammensleben. Seit dem Jahr 1993 werden in dem Werk in der Niederen Börde Betonfertigteile produziert. „Damals haben wir mit 30 Mitarbeitern begonnen. Heute sind hier am Standort 160 Kollegen tätig, mit Subunternehmen sogar rund 200“, erzählt Werksleiter Gero Schöpker.