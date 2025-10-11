Wie weiter mit dem Bildungs- und Freizeitzentrum? Klassenfahrten können dort wohl nicht mehr hinführen. Der Landkreis hat andere Vorstellungen.

Was wird aus dem Bildungs- und Freizeitzentrum in Wolmirstedt?

Wolmirstedt. - Wie sieht die Zukunft des Bildungs- und Freizeitzentrums in Wolmirstedt aus? Der Landkreis wird das Areal mit den Häusern auf jeden Fall nicht behalten, macht aber klar, es soll auch künftig Kindern und Jugendlichen dienen. Nur anders.