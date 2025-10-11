Neue Runde beim Bildungs- und Freizeitzentrum BFZ: Wolmirstedts Kinder- und Jugendeinrichtung wird verkauft
Wie weiter mit dem Bildungs- und Freizeitzentrum? Klassenfahrten können dort wohl nicht mehr hinführen. Der Landkreis hat andere Vorstellungen.
11.10.2025, 06:00
Wolmirstedt. - Wie sieht die Zukunft des Bildungs- und Freizeitzentrums in Wolmirstedt aus? Der Landkreis wird das Areal mit den Häusern auf jeden Fall nicht behalten, macht aber klar, es soll auch künftig Kindern und Jugendlichen dienen. Nur anders.