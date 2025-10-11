weather bedeckt
Wie weiter mit dem Bildungs- und Freizeitzentrum? Klassenfahrten können dort wohl nicht mehr hinführen. Der Landkreis hat andere Vorstellungen.

Von Gudrun Billowie 11.10.2025, 06:00
Was wird aus dem Bildungs- und Freizeitzentrum in Wolmirstedt?
Was wird aus dem Bildungs- und Freizeitzentrum in Wolmirstedt? Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Wie sieht die Zukunft des Bildungs- und Freizeitzentrums in Wolmirstedt aus? Der Landkreis wird das Areal mit den Häusern auf jeden Fall nicht behalten, macht aber klar, es soll auch künftig Kindern und Jugendlichen dienen. Nur anders.