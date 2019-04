Das Angebot der Bibliothek Zielitz haben 2018 viele Leser genutzt. Es gestaltet sich äußerst umfangreich.

Zielitz l Über 14.000 Bücher, eBooks, CDs, DVDs und Spiele an einem Ort. Das bietet die Bibliothek Zielitz und sogar komplett kostenlos. Dieses Angebot nutzten etwa 446 aktive Leser aller Altersgruppen im vergangenen Jahr, die querbeet so ziemlich alles lasen.

Einige Sachbücher aus dem Bereich Politik und Zeitgeschichte waren gefragt. Besonders Werke des Wissenschaftsjournalisten Harald Lesch waren beliebt. Auch Reiseliteratur wurde gern gelesen. Alltagsgeschichten von Juli Zeh und Renate Bergmann sowie Trilogien wie die Reihe „Oxen“ von Jens Henrik Jensen wurden oft aus geliehen.

Fantasy als Trend vorbei

Besucher schmökerten außerdem Kriminalgeschichten von Sebastian Fitzek und von Frank Schätzing. Im Bereich Fantasy habe laut Bibliotheksleiterin Ronni Wagner das Interesse seit einigen Jahren nachgelassen, so auch vergangenes Jahr: „Der Trend scheint vorbei zu sein, doch für die richtigen Fantasyfans kann man nie schnell genug neue Bücher nachbestellen.“ Für Wünsche und Anregungen ist die Bibliotheksleiterin immer offen: „Ich führe eine richtige Liste mit Bücherwünschen. Wenn einige Bücher sehr gefragt sind, schaffe ich diese auch an.“ Auch sonst beobachtet sie den Buchmarkt und die aktuellen Trends, nach denen neue Sachen angeschafft werden.

Die vom Zielitzer Bibliotheks- und Kulturverein organisierten Veranstaltungen wurden 2018 auch gut angenommen. So war die Großveranstaltung Lesesommer XXL ein Erfolg, so Wagner: „Ich bin immer wieder positiv überrascht, wie viel die Kinder in der Zeit lesen. Manchmal habe ich das Gefühl, sie ´überlesen´ sich vielleicht und wollen dann für das restliche Jahr gar nicht mehr so viel lesen.“ Gut kam die Theaterdarbietung zum Buch „Renate Bergmann - Ich habe doch gar keine Enkel“ an, bei der sowohl der Autor als auch Schauspielerin Anke Siefken alias Renate Bergmann auftraten. Auch dieses Jahr gab es bereits gelungene Veranstaltungen wie beispielsweise Hajo Schumacher mit seinem Programm „Männerspagat“. Das 15. Frühlingsfest lockte viele Besucher an, sodass alle Plätze ausverkauft waren. Geboten wurde ein bunter Mix aus Musik und Vorträgen.

Veranstaltungen durch den Verein

Und es wird mit den Veranstaltungen des Bibliotheks- und Kulturvereins Zielitz dieses Jahr weitergehen. Die Magdeburger Zwickmühle wird mit „Mittendrin ist auch daneben“ am 10. Mai wieder unterhalten. Für lustiges Lieder-Kabarett sorgen dann die MelanKomiker „Nur Frauen sind schöner“. Zur vierten Kinder- und Jugendbuchwoche sind die Schüler und Lehrer aller Schulen der Elbe-Heide vom 4. November bis 8. November eingeladen. Sie können sich auf Autoren und Theateraufführungen freuen. Ein großes Bibliotheksfest als Leseshow und Höhepunkt wird etwas für die ganze Familie im November bereit halten. „Es wird wieder viel Kinderprogramm, Floh- und Bücherflphmarkt, jede Menge Kulinarisches, Bastelstraßen, einen Schreib- und Fotowettbewerb und vieles mehr geben“, sagt die Bibliotheksleiterin. Anfang Dezember findet wider das Weihnachtssingen mit dem Zielitzer Singekreis statt. Besucher werden außerdem bei Adventsgestecken kreativ.

Für dieses Jahr hat Ronni Wagner auch einiges mit der oberen Bibliotheksetage vor: „Ich möchte daraus einen Kreativbereich machen, wo Gruppen basteln, nähen oder spielen können. Wir müssen dieses Jahr eine Menge Sachbücher aussortieren“, erzählt Bibliotheksleiterin Ronni Wagner. Schön wäre es, Laptops und Tablets anzuschaffen, schließlich solle die Bibliothek mit der Digitalisierung Schritt halten. „Zukünftig wird die Bibliothek nicht mehr nur ein Ort zum Lesen sein. Sie soll zu einer Wohlfühloase werden, wo man sich mit anderen treffen kann“, meint Ronni Wagner.