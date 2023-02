Das illegale Graffiti vermeintlicher FCM-Fans an einer Hauswand in Gersdorf ist besonders groß. Die Entfernung durch eine Spezialfirma aus Magdeburg wird wohl über 2500 Euro kosten.

Gersdorf/Jersleben - Anja Schmidt kann es kaum fassen. Wieder sind Mehrfamilienhäuser ihres kommunalen Eigenbetriebs „Wohnungs- und Gebäudeverwaltung“ der Gemeinde Niedere Börde Opfer vermeintlicher FCM-Fans geworden. So prangert in riesigen Lettern ein Schriftzug am Wohngebäude der Dahlenwarslebener Straße 3 in Gersdorf. Die FCM-Kürzel sind mit Farbdosen aufgesprüht worden. Etwa zwei Meter hoch und neun Meter lang verunstaltet seit einigen Tagen das Riesengraffiti die östliche Hauswand in dem so idyllischen Ort bei Magdeburg.