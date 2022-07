Blick auf den Winter: Ohne Gas wird es brenzlig

Wolmirstedt - Wohl noch nie in der Neuzeit haben sich Bürger bereits im Sommer so intensiv mit dem kommenden Winter beschäftigt, wie in diesem Jahr. Der drohende Gaslieferstopp Russlands lässt die Sorge wachsen, wie im Winter Wohnungen warm werden. Die Heizungsinnung bezeichnet die Situation jetzt schon als „brenzlig“.