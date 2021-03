Freiwillige unterstützen die Blutspendetermine der Uni-Blutbank in Wellen.

Wellen l Graf Dracula kündigte kürzlich gut sichtbar in Wellen an, dass hier wieder einmal die Möglichkeit bestand, Blut zu spenden. Da sich Blut nicht synthetisch herstellen lässt, sind derartige Termine wichtig. Jedem, der nach dem Ausfüllen eines Fragebogens und einer Voruntersuchung zur Spende zugelassen wird, wird etwa ein halber Liter Blut abgezapft.



In der Regel begrüßen die Mitarbeiter der Uni-Blutbank die Spendewilligen in ihrem „Zuhause“ auf dem Gelände der Magdeburger Uni-Klinik, aber hin und wieder gibt es auch Außentermine. Eben so einen gab es im Wellener Bürgerhaus. „Das war der zweite Blutspendetermin, den die Uni-Blutbank hier durchgeführt hat“, erklärte Wellens Ortsbürgermeister René Stürmer, der auch maßgeblich bei der Organisation des Termins beteiligt war. Genau ein Jahr war es her, dass das Team von der Uni-Blutbank erstmals sein Equipment hier aufgeschlagen hatte. Allerdings war das noch im Seitenflügel des Bürgerhauses. Aus Platzgründen war das Blutspendelokal diesmal im Bürgerhaus eingerichtet.



Nächster Termin im September geplant

Ein solcher Außentermin kommt aber nicht ohne Helfer aus, die unter anderem dafür sorgen, dass sich die Spender nach dem Aderlass mit einem Imbiss stärken können. Dafür haben sich Isabelle Rodenbeck und Christin Brecht gefunden, die René Stürmer zur Seite stehen. Passend dazu haben sich die beiden Frauen „Blutengelchen“ getauft, René Stürmer ist der „Blutengel“. Gut sichtbar wurden die Bezeichnungen auch auf ihren rosafarbenen beziehungsweise blauen T-Shirts verewigt. Die 31 Freiwilligen, die zum jüngsten Blutspendetermin kamen, wussten den Service der Drei zu schätzen. „Das war unsere Premiere heute“, berichteten sie stolz.



Der nächste Blutspendetermin im Wellener Bürgerhaus wird voraussichtlich im September stattfinden. „Vielleicht schieben wir auch noch einen vor den Sommerferien ein“, so René Stürmer.