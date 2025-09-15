Innovationspreis in Aussicht BMW setzt als erstes auf 3D-Druck-Revolution aus der Börde - jetzt winkt sogar eine Belohnung
Ein Meitzendorfer Unternehmen erobert mit Maschinen zur Herstellung von Gusskernen den Weltmarkt. Jetzt könnte er sich mit seinen 3D-Druckern noch weiter an die Spitze befördern.
15.09.2025, 11:15
Meitzendorf - Die „Laempe Mössner Sinto“ GmbH aus Meitzendorf ist für den Hugo-Junkers-Preis 2025 nominiert worden. Damit zeigt sich einmal mehr, wie innovativ die Börde ist. An den Ideen sind inzwischen sogar Großfirmen wie BMW interessiert.