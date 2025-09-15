Ein Meitzendorfer Unternehmen erobert mit Maschinen zur Herstellung von Gusskernen den Weltmarkt. Jetzt könnte er sich mit seinen 3D-Druckern noch weiter an die Spitze befördern.

BMW setzt als erstes auf 3D-Druck-Revolution aus der Börde - jetzt winkt sogar eine Belohnung

"Laempe Mössner Sinto" GmbH aus Meitzendorf baut Europas größte Kerschießmaschinen zur Herstellung von Gusskernen. Mit einem neuen duch Laempe" emtwickelten Verfahren können Sandkerne jetzt auch gedruckt werden.

Meitzendorf - Die „Laempe Mössner Sinto“ GmbH aus Meitzendorf ist für den Hugo-Junkers-Preis 2025 nominiert worden. Damit zeigt sich einmal mehr, wie innovativ die Börde ist. An den Ideen sind inzwischen sogar Großfirmen wie BMW interessiert.