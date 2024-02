Nachhaltigkeit Bodo muss im Sperrmüll bleiben - Regeln gelten auch in Elbeu

Sperrmüll, Bioabfälle, Papier und Plastik – auch in Wolmirstedter in Haushalten fällt viel Müll an. Doch wem gehört der Abfall? Darf sich jeder bedienen? Und wie funktioniert ein moderner Abfallkalender?