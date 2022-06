Bombenalarm Bombe in der Fabrikstraße Wolmirstedt? Anwohner evakuiert

Stundenlang war die Fabrikstraße in Wolmirstedt am Dienstag wegen eines Bombenalarms gesperrt, Anwohner mussten ihre Häuser verlassen, der Kampfmittelbeseitigungsdienst rückte an. Lauerte unter dem Gehweg eine Granate?