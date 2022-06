Einsatz Kampfmittelbeseitigungsdienst Bombenalarm: Stundenlange Sperrung der Fabrikstraße in Wolmirstedt - Anwohner evakuiert

Stundenlang war die Fabrikstraße in Wolmirstedt am Dienstag wegen eines Bombenalarms gesperrt, Anwohner mussten ihre Häuser verlassen, der Kampfmittelbeseitigungsdienst rückte an. Lauerte unter dem Gehweg eine Granate?