Wolmirstedt. - Um das Milliardenloch im Haushalt zu stopfen, sollen ab dem Jahr 2024 gleich mehrere Vergünstigungen für die Landwirte wegfallen. Gespart werden soll nun durch den Abbau klimaschädlicher Subventionen. Eine Milliarde Euro mehr auf dem Haushaltskonto erhofft die Regierung sich dadurch. Aber was bedeutet das genau?

Zukünftig sollen für die Landwirtschaft die Steuerbegünstigungen für Agrardiesel abgeschafft werden. Noch zahlen Verbraucher etwa 47 Cent Steuern je Liter Diesel. Davon können die Landwirte beim Agrardiesel etwa 21 Cent zurückerhalten. Auch die Befreiung landwirtschaftlicher Fahrzeuge von der Kfz-Steuer soll mit den Einsparungen wegfallen.

Börde-Bauern demonstrieren

Die Bauern der Börde kritisieren das scharf und haben sich deshalb am Montag an der Demonstration in Berlin beteiligt. Mit einem ganzen Bus voll Landwirte und mindestens 30 Traktoren haben sich auf den Weg in die Hauptstadt gemacht „Vielleicht kann so ja noch zum Umdenken bewegt werden. Denn mit den aktuellen Plänen kann das für die Landwirtschaft nichts werden“, sagt Marius Denecke, Geschäftsführer des Bauernverbandes Börde.

Er macht das Problem sogar an Zahlen fest: „Viele Bauern bei uns haben sich das schon mal durchgerechnet. Auf einen Betrieb mit 2.000 Hektar Land kommen so mindestens 100.000 Euro mehr Ausgaben pro Jahr zu. Das wird viele Betriebe kosten“, ist er sich sicher.

Sicher ist er sich auch, dass ein Großteil der Mehrausgaben zwangsläufig auf die Verbraucher umgelegt werden muss. Auch wenn sich das nicht so schnell vereinfachen ließe. Denn: „Wir sind als Bauern vom Weltmarkt abhängig und können die Preise nicht einfach so nach oben schrauben.“

Das würde nur dazu führen, dass dann mehr Produkte aus dem Ausland importiert würden, was wiederum dem Klimaschutzgedanken widerspreche. Dennoch kämen die Betriebe auf lange Sicht nicht darum herum, die Preise anzuheben. Preissteigerungen bei Lebensmitteln wären die Folge.

Betroffen sind von den Einsparungen der Regierung auch die Landwirte in Wolmirstedt. Marius Denecke macht dabei keinen Unterschied zwischen kleineren und größeren Betrieben. „Prozentual trifft es alle hart. Aber gerade für kleinere Betriebe ist es schwer, das zu kompensieren.“

Archiv, 14.12.2023: Landwirte demonstrieren mit Traktoren vor dem Landtag in Magdeburg.(Kamera: Thomas Schulz, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Immer besserer Klimaschutz

Dass nun die Landwirte, die sich um immer bessere Klimaschutzmaßnahmen bemühten, nun wieder gebeutelt seien, darüber seien viele verärgert. Die Agrar GmbH Wolmirstedt, die 2.100 Hektar Land in Wolmirstedt und den Nachbargemeinden bewirtschaftet, hat etwa mit Imkern der Region zusammengearbeitet, die an den zahlreichen Sonnenblumenfeldern im Sommer ihre Imkerwagen aufgestellt haben.

Auch neuere Methoden werden in der Börde getestet: Statt mit der Chemiekeule wird mit Nützlingen etwa gegen den Maiszünsler vorgegangen, der im Raupenstadium gern im Mais wohnt und dort erhebliche Schäden verursachen kann.