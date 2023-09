Deutschlandweit nimmt der Lesetrend ab, Wolmirstedter Kinder und Jugendliche setzen dem Negativtrend nun etwas entgegen. Eine Erstklässlerin schaffte in den Sommerferien sogar 46 Bücher. Warum aber ist Lesen für Kinder so wichtig?

Börde: Erstklässlerin liest 46 Bücher in 42 Tagen

Wolmirstedt/Zielitz - So manche Eltern müssen ihre Kinder in der ersten Klasse fleißig zureden, um sie zum Lesen von nur ein oder zwei Seiten zu bewegen. Anders geht es den Eltern von Jule Große-Allermann. Die inzwischen Zweitklässlerin hat allein in den Sommerferien 46 Bücher und damit täglich etwa 86 Seiten gelesen. „Manchmal wurde es da schon schwierig, ihren Lesebedarf zu stillen“, sagt Mama Kristin Große-Allermann.