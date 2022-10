„Börde Käse“ aus Vahldorf kämpft mit Fachkräftemangel

Vahldorf - Auf dem Gelände der „Börde Käse“-GmbH in Vahldorf liegt Rauchgeruch in der Luft. Dieser verstärkt sich im Verwaltungsgebäude des Traditionsunternehmens in der Gemeinde Niedere Börde nördlich von Magdeburg. In den Fluren herrscht noch der Charme aus längst vergangenen Zeiten.