Der Brand einer alten Scheune in Gutenswegen hat am Pfingstmontag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Dabei trat ein altbekanntes Problem zutage: Während der Löscharbeiten brach die Wasserversorgung komplett zusammen.

Feuerwehr bekämpft Brand in Gutenswegen: Wasserversorgung bricht beim Löschen komplett zusammen

Der Brand einer alten Scheune in Gutenswegen hat am Pfingstmontag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Beim Eintreffen der Kameraden schlugen die Flammen meterhoch aus dem Gebäude.

Gutenswegen - Was passiert, wenn die Feuerwehr einen Brand löschen will, aber kein Wasser aus dem Schlauch kommt? Das mussten jetzt die Freiwilligen in Gutenswegen erfahren. Die Hintergründe und Konsequenzen.