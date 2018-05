Das richtige Verhalten im Falle eines Brandes kann lebensrettend sein. Deshalb hat die Meitzendorfer Feuerwehr die örtliche Kita besucht.

Meitzendorf l Die Kindertagesstätte Birkenwichtel pflegt bereits seit einigen Jahren eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Meitzendorf. Nicht nur bei Veranstaltungen unterstützen sich die beiden Einrichtungen gegenseitig, auch die Brandschutzerziehung hat einen sehr hohen Stellenwert erhalten. So kommen die Kinder mehrmals im Jahr mit der hiesigen Feuerwehr in Kontakt, was viel Vertrauen schafft.

Reger Kontakt zur Kita

Nachdem die Birkenwichtel Mitte April zu Besuch im Feuerwehrhaus waren, fuhren die Brandhüter nun zur Kindertagesstätte. Schon als das Löschfahrzeug in die Straße einfuhr, war die Aufregung groß. Gemeinsam mit Atemschutzgerätewart Maximilian Kanne erklärte Ortswehrleiter Steven Kraft interessante Aspekte rund um den Brandfall. Wichtige Inhalte waren das Verhalten bei einem Feuer – im Aufenthaltsraum und im Flur – sowie das Aussehen der Einsatzkräfte mit vollständiger Schutzausrüstung unter Atemschutz. Gerade dieser Punkt wird immer wieder thematisiert – mit Erfolg. So finden die Kinder eine Atemschutzmaske beispielsweise gar nicht mehr furchteinflößend.

Auch das ordnungsgemäße Anzünden und Löschen von Kerzen wurde thematisiert. Danach „flüchteten“ die Kinder mit ihren Erzieherinnen über die Fluchtwege in Richtung Sammelplatz. Somit wissen die Birkenwichtel nun Bescheid, was im Brandfall zu tun ist. Abschließend nahmen die Kinder Platz im Löschgruppenfahrzeug und erkundeten die Einsatztechnik der Brandhüter.