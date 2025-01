Wolmirstedt: Eine Wohnung, drei Autos und eine Papiertonne brennen Brandstifter in Wolmirstedt unterwegs? Traurige Bilanz des Dreikönigstags

Mehrere Brände hielten Feuerwehr, Polizei und Anwohner in der Nacht zum Montag in Wolmirstedt in Atem. Hat ein Feuerteufel die Spur der Verwüstung hinterlassen?