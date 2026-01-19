Mit einem größeren Durchlass für Fischwanderungen soll das Bauwerk neu entstehen. Der Landkreis hat bereits 1,2 Millionen Euro für das Projekt gesichert. Was Autofahrer wissen müssen.

Börde: Für mehr Leben in der Ohre

Die Brücke über den Mühlengraben in Jersleben soll durch ein neues Bauwerk ersetzt werden. Die Gelder sind bereits da, nun erfolgt die Planung.

Jersleben - Die Ohre soll für Fische lebenswerter werden. Aus diesem Grund wird die Brücke der Kreisstraße 1160 über den Mühlengraben bei Jersleben abgerissen und durch ein durchlässigeres Bauwerk ersetzt. Wann das Projekt umgesetzt wird.