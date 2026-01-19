weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wolmirstedt
    4. >

  4. Börde: Für mehr Leben in der Ohre: Brücke der Kreisstraße bei Jersleben wird abgerissen

Jetzt live
LIVEZEIT mit Chris – live von der Internationalen Grünen Woche in Berlin
LIVEZEIT mit Chris – live von der Internationalen Grünen Woche in Berlin

Börde: Für mehr Leben in der Ohre Brücke der Kreisstraße bei Jersleben wird abgerissen

Mit einem größeren Durchlass für Fischwanderungen soll das Bauwerk neu entstehen. Der Landkreis hat bereits 1,2 Millionen Euro für das Projekt gesichert. Was Autofahrer wissen müssen.

Von Sebastian Pötzsch 19.01.2026, 10:30
Die Brücke über den Mühlengraben in Jersleben soll durch ein neues Bauwerk ersetzt werden. Die Gelder sind bereits da, nun erfolgt die Planung.
Die Brücke über den Mühlengraben in Jersleben soll durch ein neues Bauwerk ersetzt werden. Die Gelder sind bereits da, nun erfolgt die Planung. Foto: Sebastian Pötzsch

Jersleben - Die Ohre soll für Fische lebenswerter werden. Aus diesem Grund wird die Brücke der Kreisstraße 1160 über den Mühlengraben bei Jersleben abgerissen und durch ein durchlässigeres Bauwerk ersetzt. Wann das Projekt umgesetzt wird.