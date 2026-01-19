Jetzt live
Börde: Für mehr Leben in der Ohre Brücke der Kreisstraße bei Jersleben wird abgerissen
Mit einem größeren Durchlass für Fischwanderungen soll das Bauwerk neu entstehen. Der Landkreis hat bereits 1,2 Millionen Euro für das Projekt gesichert. Was Autofahrer wissen müssen.
19.01.2026, 10:30
Jersleben - Die Ohre soll für Fische lebenswerter werden. Aus diesem Grund wird die Brücke der Kreisstraße 1160 über den Mühlengraben bei Jersleben abgerissen und durch ein durchlässigeres Bauwerk ersetzt. Wann das Projekt umgesetzt wird.