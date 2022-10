Bücherfreunde können sich frei bedienen

In Klein Ammensleben gibt es ein neues Angebot für jedermann. Dafür hat Claudia Kleinsorg gesorgt - in Eigenregie und Unterstützung.

Claudia Kleinsorg baute mit Helfern ein Häuschen in Klein Ammensleben auf, das für jeden offensteht.

Klein Ammensleben - Wer in Klein Ammensleben zur Dorfkirche entlangspaziert, hat es vielleicht schon entdeckt. Unscheinbar fügt sich ein kleines weißchen Häuschen an die seitliche Außenfassade der alten Feuerwehr. Es ist nicht größer als eine Telefonzelle, doch beherbergt die Hütte so manchen Schatz.