Bundeswehrsoldaten helfen in Wolmirstedt beim Impfen

Der Piks gegen Corona war in Wolmirstedt heiß begehrt.

Der Piks gegen Corona war am Donnerstagnachmittag in Wolmirstedt heiß begehrt. Die Schlange am Eingang des Deutschen Roten Kreuzes riss nicht ab. Der Landkreis war erstmals wieder mit einem mobilen Impfteam vor Ort, von 12 bis 18 Uhr wurde durchgeimpft. Im Rahmen der Amtshilfe war auch die Bundeswehr vor Ort. Stabsunteroffiziere des 3. Versorgungsbataillons 142, eigentlich im mecklenburgischen Hagenow stationiert, helfen derzeit den Impfwilligen bei der Anmeldung.