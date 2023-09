Am Donnerstag, 14. September, findet der dritte bundesweite Warntag statt. Auch in Wolmirstedt wird der Ernstfall geprobt. Darauf müssen die Einwohner sich einstellen.

Wolmirstedt - Heulende Sirenen, blinkende Handys und Warnmeldungen in Fernsehen und Radio: Am 14. September findet der nunmehr dritte bundesweite Warntag statt. Wie alle Kommunen, Städte und Landkreise beteiligt sich auch die Stadt Wolmirstedt an der Probe für den Ernstfall.

„Die Warnung der Bevölkerung ist eine hoheitliche staatliche Aufgabe. Eine Warnung vor Gefahren hilft, Menschen zu schützen. Sie bietet wichtige Informationen und erste Empfehlungen, wie Betroffene bei einem plötzlich eintretenden Ereignis bestmöglich reagieren können“, informiert die Stadt Wolmirstedt.

Dazu wird ab 11 Uhr eine Probewarnung der höchsten Warnstufe 1 in Form eines Warntextes an alle am modularen Warnsystem des Bundes angeschlossenen Warn-Multiplikatoren wie Rundfunksender und App-Server gesandt. „In Wolmirstedt selbst werden dazu keine Knöpfe gedrückt, das machen der Bund und der Landkreis“, informiert Jens Sonnabend, Fachdienstleiter Bau und Ordnung der Stadt Wolmirstedt.

Genutzte Warnmittel sind unter anderem die Sirenen im öffentlichen Raum. „Wir haben acht Sirenen in der Gemeinde - und auch, wenn wir nicht die neueste Technik haben, hat die sich doch bewährt und ist wirklich überall zu hören“, ergänzt der für den Brandschutz und die Sicherheit zuständige Frank Schröder. Drei Sirenen werden demnach am Donnerstag in Wolmirstedt losheulen, zwei in Glindenberg und jeweils eine in Elbeu, Mose und Farsleben.

Aber auch über die Handy-Warn-Apps „Nina“ und „KatWarn“ sollen Meldungen erfolgen. Ebenso über Fernsehen und Radio und Cell Broadcast, eine Warnsystem-Funktion in den Mobilfunkstandards für 2G bis 5G für Handys, die ähnlich einer SMS eine Textnachricht verschickt.

Die Warnstufe 1 ist dabei die höchste. „Mit ihr alarmieren die Behörden die Bevölkerung, wenn akute Gefahr droht. Das kann beispielsweise eine Freisetzung von gefährlichen Stoffen sein, aber auch Flächenlagen wie massive Unwetterereignisse oder Überflutungsgefahren, aber auch Großbrände“, teilt die Verwaltung mit.

Gegen 11.45 Uhr soll dann die Entwarnung über die Warnmittel und Endgeräte, über welche zuvor die Warnung versandt wurde, erfolgen.

Das Ziel dieses bundesweiten Warntages besteht demnach darin, herauszufinden, wie gut der Warnmittelmix funktioniert, über den auf den verschiedenen Kanälen möglichst alle Menschen erreicht werden sollen. Da es sich beim Warntag nur um einen Test handelt, müssen die Bürger nichts weiter tun. „Anrufe oder Rückfragen in der Stadtverwaltung Wolmirstedt oder gar in der Rettungsleitstelle des Landkreises sind daher nicht notwendig“, so die Verwaltung.