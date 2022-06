Bunter Jahrmarkt zum 50. Geburtstag der Kita Storchennest in Wolmirstedt

Wenn Menschen 50 Jahre alt werden, geht es womöglich gediegen zu. Wird eine Kita 50 Jahre alt, kommt ein Zauberer und es wird mit Wasser gespritzt. Auch in Wolmirstedts Kita „Storchennest“.

Eine Zaubershow zu einem Kindergeburtstag? Mehr geht nicht. Maik, dem Zauberer gelang es, die kleinen Storchennest-Besucher in den Bann zu ziehen, zum Mitmachen zu animieren und natürlich zauberte er – wie es sich für einen echten Zauberer gehört – ein Kaninchen herbei.

Wolmirstedt - Feiert eine Kita 50. Geburtstag, haben Spiele Hochkonjunktur. Es gibt Eis, Luftballons und jede Menge Spiele, in denen dürfen sogar Wasser und Nassspritzen vorkommen. So ein buntes Fest wurde im „Storchennest“ gefeiert. Der Spielplatz war zu einem Jahrmarkt umfunktioniert worden, rings um die Roller-Rennbahn lockten Buden, Stände, in der Mitte ein Bühnenprogramm. Fast alle Kinder waren mit ihren Eltern gekommen, aber auch ehemalige Mitarbeiterinnen und „Storchennest-Kinder“ ließen sich den Spaß nicht entgehen.