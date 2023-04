Zu einer Bürgerversammlung sind alle am Mittwoch, 26. April, ins Bodelschwingh-Haus eingeladen, die sich zu den Plänen der Bahn äußern und miteinander vernetzen wollen.

Wolmirstedt - Die Pläne der Bahn, Wolmirstedts Schienen in der Bahnhofstraße zu untertunneln, rufen bei vielen Bürgern Sorge hervor. Diese Sorgen sollen gemeinsam besprochen werden. Zu einem ersten Treffen betroffener Anlieger und anderer interessierter Bürger lädt das Bodelschwingh-Haus am Mittwoch, 26. April, um 18 Uhr ins Haus 12, in die alte Villa ein.