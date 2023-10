Von vs

Burgstall: Wanderpokal geht an „Meine Favoriten“

Burgstall - Der Sportverein Heide Burgstall 1910 lud alle Bürger der Gemeinde Burgstall und ihren Ortsteilen zu den traditionellen Kegelmeisterschaften ein. Die Nachwuchskegler tummelten sich am Nachmittag. In der Altersgruppe bis zehn Jahren gewann Moritz Trautvetter vor Janes Synder und Ben Luca Krone. In der Altersgruppe ab zehn Jahren machte Pauline Trautvetter das Rennen.

Die Erwachsenen bestritten das Turnier mit dem Wettbewerb im Mannschaftskegeln. Bis in die späten Abendstunden kämpften insgesamt acht Teams mit je drei Spielern um den Wanderpokal. Der ging am Ende an die Mannschaft „Meine Favoriten“, bestehend aus Ronny Krone, Patrick Stasch und Christian Siebert. Bester Kegelchampion im Einzelkegeln wurde wieder Ronny Krone.

„Der Dank geht an alle Helfer für ihr Engagement“, betont der Verein. Besonders erwähnt sei an dieser Stelle der Einsatz von Carsten Heimann, Bodo Benzing, Christa Gaglin, Anke Peine und Andreas Köhnke und auch die Gemeinde Burgstall.