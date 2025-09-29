Für Kinder wird mit dem Kartoffelfest in Wolmirstedt viel geboten.

Wolmirstedt - Eine etwas andere Form des Erntedankfestes gibt es wieder in Wolmirstedt. Denn im Bürgerhaus dreht sich im Oktober wieder alles um die Kartoffel. Des Deutschen beliebteste Essensbeilage bietet dabei allerhand Spaß für Kinder.

Gefeiert wird dazu im Schlossgarten des Bürgerhauses am Mittwoch, 8. Oktober, das Kartoffelfest. Los geht es um 16 Uhr. „Wir haben wieder eine Feuerstelle und bieten dort das beliebte Kartoffelrösten an“, sagt Daniela Wirthgen. Dazu gibt es selbstgemachten Quark und Gegrilltes sowie ein Kindergericht. Für kleines Geld stehen auch hausgemachte Plätzchen zum Verkauf.

Höhepunkt für die Kleinsten dürfte der Besuch der Clownfrau „Ambrosi“ sein, die schon zu einem anderen Fest als Feuerhexe „Ambrosia van Serpens“ begeisterte. Neben musikalischer Untermalung und einem Glücksrad bietet auch der „Lesezauber“-Förderverein der Bibliothek einen Bücherflohmarkt an.

„Wir machen das hier schon seit Jahren mit Begeisterung und es wird immer sehr gut angenommen“, sagt Kulturvereinsvorsitzende Christina Laqua. So werden auch diesmal wieder zahlreiche Familien erwartet.