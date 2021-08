Cocktails, Lampions, Tanz im Schlossgarten des Bürgerhauses Wolmirstedt: Aber bitte mit Sahne

Das Team des Schrankevereins lädt zu einer Veranstaltung an der frischen Luft ein. Besucher sollen sich im Schlossgarten des Bürgerhauses unterhalten und tanzen.

Wolmirstedt - Schranke-Chefin Christina Laqua hat das Bild fest vor Augen: Freitag, der 13. August, soll ein Glückstag werden. Beim Sommernachtstanz, der um 21 Uhr beginnt, werden Lampions strahlen, die Gäste werden sich bunte Cocktails von der Bar ordern oder ein Bier zapfen lassen. Die Luft ist lau, die Tische hübsch eingedeckt, der Sommer zeigt sich auch im Dunkeln von seiner besten Seite. Auf der Terrasse werden die Gäste tanzen, die Musik liefert Fabian Quartier.

Tanzmusik und Udo-Jürgens-Lieder

Zwischendurch kommen Udo-Jürgens-Freunde auf ihre Kosten, denn Enrico Scheffler wird auf der Bühne auftreten und mit Liedern wie „Aber bitte mit Sahne“ die Stimmung heben.

Karten gibt es im Bürgerhaus

Karten gibt es im Bürgerhaus, für 10 Euro im Vorverkauf und 13 Uhr an der Abendkasse. Christina Laqua hofft, dass an diesem Abend viele Menschen Lust haben, in den Schlossgarten des Bürgerhauses zu kommen.