Colbitzer Apothekerin protestiert gegen geplantes Spargesetz

Colbitz - Als Patienten am vergangenen Mittwoch in der Corvinus-Apotheke in Colbitz ihre Rezepte einlösen wollen, stehen sie vor verschlossenen Türen. Die Schaufenster sind schwarz verhängt, Fragen wie „Was wäre, wenn wir nicht da wären“ schmücken in bunten Buchstaben die Fensterscheiben. Vor der Filiale steht Apothekerin und Inhaberin Anne-Kathrin Haus und erklärt ihren Kunden den Grund für die spontane Schließung.