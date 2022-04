Colbitzer Lindenwald soll Naturlehrpfad werden

Dr. Nele Herkt von der Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz in Sachsen-Anhalt (SUNK) war gestern in das Naturschutzgebiet am Rabensol gekommen, um sich das Projekt anzusehen, das die Stiftung mit finanziert hatte.

Colbitz - Hochzufrieden schaut Dr. Nele Herkt auf die neuen Schilder des Naturlehrpfades im Colbitzer Lindenwald. Die Geschäftsführerin der Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz in Sachsen-Anhalt (SUNK) war gestern in das Naturschutzgebiet am Rabensol gekommen, um sich das Projekt anzusehen, das die Stiftung mit finanziert hatte. „Ich freue mich, dass die Stiftung mit einem vergleichsweise kleinen Anteil eine so schöne Sache, wie diese Neuerrichtung des Naturlehrpfades anschieben konnte.“