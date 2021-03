In der Verbandsgemeinde Elbe-Heide sollen bald die ersten Impfzentren entstehen. Nun werden Betreuer gesucht.

Elbe-Heide l Inzwischen sind die Modelle für das dezentrale Impfen der mindestens 80-Jährigen in der Verbandsgemeinde zu einem festen Paket zusammengeschnürt. Fest steht, dass es nur zwei Impfzentren geben werde, bestätigte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Elbe-Heide, Thomas Schmette. Demnach würden die Impfberechtigten aus der Gemeinde Colbitz und Burgstall im Volkshaus in Colbitz geimpft, in der Elbe-Ohre-Halle in Rogätz würden sowohl die mindestens 80-Jährigen aus der Nachbargemeinde Zielitz, als auch Loitsche-Heinrichsberg erwartet. Die Impfberechtigten aus der Gemeinde Westheide würden vom Landkreis in das Impfzentrum nach Haldensleben eingeladen.



Wie die Verwaltung der Verbandsgemeinde nun mitteilte, habe das Impfzentrum des Landkreises Börde um Hilfe und Unterstützung bei der personellen Absicherung gebeten. „Da sich die zu impfenden Personen ungefähr 45 Minuten im Impfzentrum aufhalten, werden dafür Betreuer und Betreuerinnen gesucht“, teilte Andrea Todzi, Leiterin des Ordnungsamtes der Verbandsgemeinde mit. Dafür werde keine medizinische Ausbildung gebraucht.



Interessenten sollen sich melden

Inzwischen hätte es für die Betreuung der Impfberechtigten bereits Hilfsangebote von Freiwilligen gegeben. Die reichten jedoch nicht aus. Deshalb könnten sich Menschen, die bei der Betreuung in den Impfstellen unterstützen möchten, weiterhin melden. Für die Organisation sei es jedoch erforderlich, dass die Bereitschaft tageweise erklärt werde. Der Einsatz würde sich über die Zeit zwischen 7.45 Uhr und 16.15 Uhr erstrecken. Wer Interesse an dieser ehrenamtlichen Tätigkeit habe, könne sich bis Montag, 15. März, entweder per E-Mail unter ordnungsamt@elbe-heide.de oder telefonisch bei Andrea Todzi unter der Rufnummer 039208/27468 melden.



Zusätzlich würden ebenfalls aus dem ehrenamtlichen Bereich Hilfskräfte mit sanitätsdienst- oder rettungsdienstlicher Ausbildung gesucht. Ein Erste-Hilfe-Kurs sei nicht ausreichend, teilte Andrea Todzi mit. „Wir haben bereits Gespräche mit den Kameraden der freiwilligen Feuerwehren aufgenommen“, erklärte dazu der Verbandsgemeindebürgermeister. Hier habe es bereits zusagen gegeben. „Wir werden in den nächsten Tagen auch Kontakt zur Johanniter Unfallhilfe hier in der Verbandsgemeinde aufnehmen.“ Zum Ende der Woche sei dann entschieden, welche Kräfte in den Impfstellen eingesetzt werden könnten.