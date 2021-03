Im Landambulatorium Börde werden in der ersten Woche rund 750 Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht. In Samswegen wird vorbereitet.

Groß Ammensleben l In dem medizinischen Gesundheitszentrum „Landambulatorium Börde“ in Groß Ammensleben geht es am frühen Dienstagnachmittag zu wie in einem Taubenschlag. Im Abstand von nur wenigen Minuten trudeln die Patienten ein. Alle haben einen Termin: Entweder steht eine Impfung gegen das Coronavirus an oder ein Schnelltest.



Gegen 14.15 Uhr ist auch Hannelore Middendorf dran. Erst hat sie einen Fragebogen ausgefüllt, dann wird die Seniorin über die Impfung aufgeklärt. Zu guter letzt steht die Impfung selbst an. Nur ein kleiner Piks, den der ärztliche Leiter, Sebastian Brunner, vornimmt, schon hat die Patientin ihre erste Dose der Corona-Immunisierung hinter sich. „Ich bin sehr glücklich, dass das so gut geklappt hat“, sagt die Groß Ammensleberin.



Seit dem 16. März wird im Landambulatorium gegen das Corona-Virus geimpft. Eigentlich sollten zunächst 1000 Dosen zur Verfügung stehen. Doch wegen der Knappheit an Impfstoffen wurden es weniger. Anfangs kam noch der Impfstoff von Biontech-Pfizer zum Einsatz, nun ist es vermehrt jener von Astrazeneca.



Neun Pilotpraxen impfen in der Börde

Das „Landambulatorium“ in Groß Ammensleben gehört zu jenen neun Pilotpraxen, die im Landkreis Börde ihre Patienten gegen das Coronavirus impfen. Dazu wird das „Ambulatorium“ beispielsweise mit den Unterlagen für die Impfwilligen, den Impfstoffen sowie der medizinischen Ausstattung für den Piks von der Landkreisverwaltung beziehungsweise dem zentralen Impfzentrum in Haldenleben ausgestattet. Ist der Praxistest bestanden, sollen mehr Hausärzte im Kreis in die Impfstrategie einbezogen werden.



„Wir telefonieren unsere Patienten strikt nach der Priorisierungsliste ab und vergeben so die Impftermine. Alles muss eng getaktet sein, damit beim Impfen alles reibungslos verläuft und wir Staus vermeiden“, erklärt Sebastian Brunner.



Am Samstag bis in die Nacht hinein geimpft

Selbst am vergangenen Wochenende war sein mobiles Impfteam unterwegs zu seinen Patienten. „Wir haben am Sonnabend zu dritt bis 23.30 Uhr geimpft. Es entstand eine rege Euphorie“, erinnert sich der Allgemeinmediziner weiter. „Und die Menschen waren so dankbar.“



Zwei Chargen a 250 Impfstoffen habe der Landkreis bisher geliefert. „Im Moment verimpfen wir die zweite Charge“, sagt Brunner. Die ersten 250 Dosen seien schnell weg gewesen, die zweiten 250 Dosen seien über Wochenende bis heute verimpft worden.



Seine Aufgabe und die seiner Mitarbeiter sieht er im Moment vor allem in der Aufklärung über den Impfstoff von Astrazeneca. „Wir kämpfen hier gegen das schlechte Image.“ Alle Praxismitarbeiter seien mit dem Vakzin versorgt worden, „es gab keine Nebenwirkungen, auch bei unseren Patienten nicht.“



Gerade jetzt, wo großer Zeitdruck herrsche, müsse zwischen Risiko und Nutzen abgewägt werden. „Für uns steht der Nutzen über dem äußerst geringen Risiko, zumal nicht nachgewiesen ist, dass die bisher bekannt gewordenen Fälle von Thrombosen tatsächlich mit dem Astrazeneca-Vakzin in Verbindung zu bringen sind.“



Genau hier sieht Sebastian Brunner den großen Vorteil, die Hausarztpraxen in die Impfstrategie einzubeziehen. „Unsere Patienten wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Es besteht schon ein großes Vertrauen“, hebt der Mediziner hervor. So werde hier seit eh und je gegen diverse Krankheiten wie Polio, Diphterie oder Gürtelrose geimpft.



Bis zu 1000 Impfungen am Tag wären möglich

Sebastian Brunner sieht in der Zuammenarbeit von Impfzentren und niedergelasnen Ärtten eine starke Kombintion. Tatsächlich sei seine Praxis nämlich in der Lage, 800 bis 1000 Personen täglich zu impfen.



Bisher werden die Prioritätengruppen 1 und 2 geimpft. Ist die zweite Charge der bisher gelieferten Impfstoffe aufgebraucht, „müssen wir sehen, wie es weitergeht. Wir werden uns weiterhin um Impfstoffe bemühen.“



In der Gemeindeverwaltung laufen indes die Vorbereitungen für eine weitere Impfstrategie auf Hochtouren. In Kooperation mit dem Landkreis waren vor wenigen Wochen alle über 80-jährigen Einwohner angeschrieben und diese nach ihrer Impfbereitschaft abgefragt worden. Wie Ines Wiersdorf von der Verwaltung auf Volksstimme-Nachfrage erklärte, haben 419 Personen Post von der Verwaltung bekommen. 270 Rückmeldungen seien schon wenige Tage später eingegangen.



Dezentrales Impfzentrum in der Sporthalle Samswegen

Der nächste Schritt ist die Einrichtung eines sogenannten dezentralen Impfzentrums. Hierzu habe die Gemeinde dem Landkreis mehrere in Frage kommende Räumlichkeiten vorgeschlagen. Zur Auswahl standen die Dahlenwarsleber Sporthalle, das Gutensweger Vereinshaus sowie die Sporthalle in Samswegen. Gemeinsam mit Mitarbeitern des Landkreises seien alle potentiellen Standorte aufgesucht worden. „Letztendlich haben wir uns für die Sporthalle Samswegen als Standort für das Impfzentrum entschieden. Die wurde als optimal empfunden“, sagte Ines Wiersdorf.



Nun gelte es, die Sporthalle in Vorbereitung für die Impfungen entsprechend herzurichten. Investieren brauche die Gemeinde nicht. Plakate und Hinweistafeln würden vom Landkreis gestellt. „Der Vorteil der Samsweger Sporthalle besteht darin, dass keine Impfkabinen aufgebaut werden müssen. Wir nutzen einfach die Umkleidekabinen“, erklärt unterdessen Daniela Baars, Fachdienstleiterin „Bürgerdienste“ bei der Gemeindeverwaltung.



Die Niedere Börde benötigt indes keine weiteren Helfer für das Corona-Impfzentrum in Samswegen. „Bei uns haben sich über 50 Freiwillige gemeldet. Es müssen nun keine Bürger mehr ihre Hilfe anbieten“, sagte Fachdienstleiterin und bedankte sich für das große Interesse. Zehn Personen seien ausgewählt, das Personal im Impfzentrum an den drei Tagen zu unterstützen. So sollen am Donnerstag, 15. April, am Freitag, 16. April, sowie am Montag, 19. April, die Über-80-Jährigen in der Sporthalle gegen das Corona-Virus immunisiert werden. Das Impfzentrum soll jeweils von 8 bis 16 Uhr geöffnet haben.