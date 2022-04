Dahlenwarsleben - Politiker halten Steuerversprechen ein

Haben Einwohner der Niederen Börde bald mehr Geld im Portemonnaie? In den politischen Gremien der Gemeinde wird derzeit über die Absenkung der Realsteuer-Hebesätze debattiert.

Dahlenwarsleben - Die Mitglieder des Finanzausschusses haben am Dienstagabend in der Aula der Grundschule in Dahlenwarsleben offenbar reichlich diskutiert. „Es gab zahlreiche Wortmeldungen“, berichtet Verwaltungsmitarbeiter Jürgen Werner auf Volksstimme-Nachfrage. Denn es stand einmal mehr die Frage im Raum, ob und inwieweit die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer im kommenden Jahr abgeschmolzen werden können.