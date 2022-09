Dahlenwarsleben präsentiert das Wir-Gefühl

Der große Umzug am Sonnabend im Rahmen des 900. Dorfgeburtstags von Dahlenwarsleben zog hunderte Schaulustige an.

Dahlenwarsleben - „Die Erwartungen wurden voll erfüllt, wenn nicht sogar übertroffen.“ So lautet das Fazit des Dahlenwarsleber Ortsbürgermeisters Dominik Richter am Sonntagvormittag, als Pfarrer Johannes Könitz während eines Open-Air-Gottesdienstes das neue Wahrzeichen des Ortes segnete. Die Holzskulptur „Schäfer“ soll an das alte Dahlenwarsleben als „Scharp-Gemeinde“ erinnern und ihren festen Platz an der Kirche bekommen.