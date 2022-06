Dahlenwarsleben soll nach 900-Jahre-Fest Zentrum für Kultur werden

Dahlenwarsleben - Die Dahlenwarsleber und Gersdorfer laden in diesem Jahr zu verschiedenen Festlichkeiten in ihre beiden Dörfer ein. Grund hierfür ist das 900-jährige Bestehen von Dahlenwarsleben, welches man gebührend feiern möchte. Einer der absoluten Höhepunkte steht bereits in der kommenden Woche an. Dann erschallen nämlich wieder fetzige Gitarrenriffs und vereinnahmende Schlagzeugsolos über den Acker bei Dahlenwarsleben.