Bördedorf kämpft gegen Hochwasser Dahlenwarsleben: Streit um Telzgraben – Anwohner wehren sich
Starkregen flutet immer wieder die Ortsmitte des Dorfes in der Niederen Börde. Anwohner fordern deshalb neue Rohre und ein Rückhaltebecken.
12.12.2025, 11:00
Dahlenwarsleben - Der Bericht in der Volksstimme vom 19. November über die Regenwasserproblematik in Dahlenwarsleben sorgt offenbar für Zündstoff in dem Ort. So möchte sich Familie Kraft gegen den vermeintlich falschen Eindruck erwehren, Grundstückseigentümer würden illegal ihr Regenwasser in den Telzgraben einleiten.