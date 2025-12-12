weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Bördedorf kämpft gegen Hochwasser: Dahlenwarsleben: Streit um Telzgraben – Anwohner wehren sich

Starkregen flutet immer wieder die Ortsmitte des Dorfes in der Niederen Börde. Anwohner fordern deshalb neue Rohre und ein Rückhaltebecken.

Von Sebastian Pötzsch 12.12.2025, 11:00
Regelmäßig wird Dahlenwarsleben überschwemmt, weil Regenkanalisation und Telzgraben das Niederschlagswasser nicht aufnehmen können.
Regelmäßig wird Dahlenwarsleben überschwemmt, weil Regenkanalisation und Telzgraben das Niederschlagswasser nicht aufnehmen können. Archivfoto: Henrik Wesemann

Dahlenwarsleben - Der Bericht in der Volksstimme vom 19. November über die Regenwasserproblematik in Dahlenwarsleben sorgt offenbar für Zündstoff in dem Ort. So möchte sich Familie Kraft gegen den vermeintlich falschen Eindruck erwehren, Grundstückseigentümer würden illegal ihr Regenwasser in den Telzgraben einleiten.