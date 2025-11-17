Die SG „Grün Weiß“ will Träume wahr werden lassen: Die Fußballer der ersten Herrenmannschaft lösen Geschenke für junge Klienten der Einrichtung „Kurswechsel Jugendhilfe“ ein.

Tina Schulz (links), Romy Wahnschaap und Jenny Pontow (rechts) von der „Kurswechsel Jugendhilfe" in Magdeburg haben mit Marcel Wahnschaap von der SG „Grün Weiß" Dahlenwarsleben den Weihnachtsbaum mit Wünschen bestückt.

Dahlenwarsleben - Die Adventszeit ist offiziell noch nicht gestartet, aber Geschenkwünsche dürfen längst geäußert werden. Das haben die jungen Klienten der Magdeburger Einrichtung „Kurswechsel Jugendhilfe GmbH“ getan. Ihre Wünsche haben sie auf teils liebevoll gestaltete runde Karten notiert, die nun an einen Wunschweihnachtsbaum im Vereinshaus der Sportgemeinschaft „Grün Weiß“ Dahlenwarsleben gehängt wurden.