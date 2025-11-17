Börde: Herzenswünsche am Weihnachtsbaum Dahlenwarsleber Fußballer erfüllen Wünsche Magdeburger Jugendlicher
Die SG „Grün Weiß“ will Träume wahr werden lassen: Die Fußballer der ersten Herrenmannschaft lösen Geschenke für junge Klienten der Einrichtung „Kurswechsel Jugendhilfe“ ein.
Aktualisiert: 17.11.2025, 08:24
Dahlenwarsleben - Die Adventszeit ist offiziell noch nicht gestartet, aber Geschenkwünsche dürfen längst geäußert werden. Das haben die jungen Klienten der Magdeburger Einrichtung „Kurswechsel Jugendhilfe GmbH“ getan. Ihre Wünsche haben sie auf teils liebevoll gestaltete runde Karten notiert, die nun an einen Wunschweihnachtsbaum im Vereinshaus der Sportgemeinschaft „Grün Weiß“ Dahlenwarsleben gehängt wurden.