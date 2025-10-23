Noch in diesem Jahr will die Niedere Börde loslegen. Auf der Agenda stehen Dach, Fenster und Elektroanlage. Auf was sich Schule und Vereine einstellen müssen.

Die Dahlenwarsleber Turnhalle wird von der Schule und Vereinen genutzt. Wie im Hintergrund zu erkennen bedarf es jedoch einer Sanierung.

Dahlenwarsleben - Die Turnhalle in Dahlenwarsleben ist in die Jahre gekommen. Dach und Fenster sind nicht mehr dicht, die Elektroleitungen veraltet, der Fußboden veraltet und die Farbe verblichen. Doch das soll sich ändern.