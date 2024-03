Was treibt Kröten dazu, über Straßen zu hopsen, wo sie doch von Autoreifen plattgefahren werden können? Menschen wie Kevin Trawiel kennen die Antwort und zeigen Herz.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt. - „Wenn Kröten flauschig wären, vielleicht würden ihnen mehr Menschen helfen.“ Dieses Gedankenspiel wagt Kevin Trawiel, während er Kröten in einen großen, grünen Eimer sammelt. Der Magdeburger läuft jeden Tag an mehreren hundert Metern Plastikzaun entlang, sammelt Kröten ein und bringt sie über die Straße. An manchen Tagen über 1000 Tiere. Doch warum brauchen sie überhaupt Hilfe und warum gibt es nur noch wenige Helfer?