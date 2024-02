Wolmirstedt bietet Bauland zum grünen Wohnen an. Gestaltet werden die Ideen für Spielplatz und Hausfassaden von Grundschulkindern. So bunt könnte das Wohngebiet werden.

Doris Bunk (l.) von Wolmirstedts Stadtplanung hat nun das gemeinsame Projekt in der Grundschule "Johannes Gutenberg" vorgestellt. Erste Ideen sammelte Schulleiterin Doreen Haensch (2.v.r.) zusammen mit den Schülern Marie-Luis Hoffmeister (2.v.l.), Aya Hussein und Thunar Schmidt.

Wolmirstedt. - Parkbänke mit Löwen darunter, Hängesessel und bunte Tiere an den Hauswänden - das sind nur drei der ersten Ideen, die aus den Kindern heraussprudeln, als sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen dürfen. Denn in Wolmirstedt ist die Meinung der Grundschulkinder gefragt. Bei nichts geringerem als der Gestaltung des neuen Wohngebietes. Wie umsetzbar ist das am Ende?