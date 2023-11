Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt. - Für viele Wolmirstedter sind die Graffiti an den Wänden mancher Häuser und vor allem im frisch sanierten Bahnhof ein Ärgernis. Für so manch einen FCM-Fan ist es Kunst. Für die Jugendlichen, die häufig für die illegalen Bilder verantwortlich sind, ist es in erster Linie eine Form, sich auszudrücken und zu üben. Nun durften sie sich einmal bei Tageslicht und sogar legal in Wolmirstedt austoben.