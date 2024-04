Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt. - „Der Strom ist seit etwa 9 Uhr hier in Glindenberg schon wieder weg“, beschwert sich ein Leser per Handy. Das ist das zweite Mal innerhalb einer Woche, dass die Wolmirstedter Ortsteile Glindenberg und Elbeu sowie Teile des Handwerkerringes in Wolmirstedt ohne Strom auskommen müssen. Bereits am Dienstag sorgten Sturmböen für einen etwa fünfstündigen Ausfall. So leicht zu beheben ist das Problem dahinter aber nicht.