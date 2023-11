Mobbing ist bundesweit ein Dauerproblem an Schulen. Deshalb wurden die Jungen und Mädchen in Wolmirstedt jetzt mit realen Gewalterfahrungen konfrontiert - mit Auswirkungen.

Wolmirstedt. - Die Schüler flüstern, spielen am Handy, starren gelangweilt auf die fünf Fremden vor ihnen. Erst wird noch dazwischengeredet, doch plötzlich herrscht Stille bei den neunten und zehnten Klassen in der Turnhalle der Gemeinschaftsschule „Gottfried Wilhelm Leibniz“, als Richard Solomon seine Geschichte erzählt. Dass sein Freund in einer Kneipe von Rechtsextremisten beleidigt, zusammengeschlagen und bereits am Boden liegend so stark getreten wurde, dass die Folgen blieben. „Er sitzt seitdem im Rollstuhl“, schließt Solomon sichtlich aufgewühlt seine Gewalterfahrung ab.