Leere Geschäfte in der Innenstadt - welche Zukunft haben sie? Darauf haben die Eigentümer Antworten.

Der Pavillon am Zentralen Platz steht leer. Eine Immobilienfirma bietet ihn an.

Wolmirstedt. - Ein bisschen einsam steht er da, der Pavillon auf dem Zentralen Platz. Die Möbel sind eingeräumt, Gäste werden nicht mehr bewirtet. Seit Anfang Dezember ist das Café geschlossen. Auch das ehemalige Schuhgeschäft und die ehemalige Fleischerei sind leer. Doch die Vermieter setzen bereits auf die Zukunft.