Wolmirstedt - Der Herbst ist da und schon in wenigen Wochen starten die ersten Ferien des laufenden Schuljahres. Das Bildungs- und Freizeitzentrum (BFZ) in Wolmirstedt bietet für den Zeitraum wieder ein abwechslungsreiches Ferien- und Bildungsprogramm für Kinder und Jugendliche an.

Dazu lockt vom 16. bis 20. Oktober eine mehrtägige Aktion unter dem Motto „Klettern, Knobeln, Bauen“ in die Triftstraße 6. „Gemeinsam üben wir uns im Werk 4 in Magdeburg Parcour, klettern im Seilgarten und verwirklichen ein Bauprojekt“ informiert Bildungsreferent Thomas Hippe. Übernachtet wird aber nicht. Das Angebot findet täglich von 8.30 Uhr bis 16 Uhr statt und richtet sich an Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Neben Spielen sind auch weitere Herausforderungen geplant. Im Vordergrund steht die Zusammenarbeit: „Alle Aufgaben sollen hier so gut wie möglich im Team gelöst werden.“

25 Euro kostet das ganze Projekt pro Person. Niedrig angesetzt sind die Preise vor allem deshalb, weil alle Bildungsmaßnahmen des BFZ Wolmirstedt durch das Land Sachsen-Anhalt gefördert werden und für Kinder und Jugendliche aus ganz Sachsen-Anhalt ausgeschrieben und förderbar sind.

Vom 22. bis 27. Oktober ist es für Jugendliche ab 16 Jahren zudem möglich, für 50 Euro die Juleica-Ausbildung zu absolvieren, um bundesweit ehrenamtlich in der Jugendarbeit helfen zu können.

Ein voller Erfolg war bereits das einwöchige Sommercamp im August, bei dem über 30 Kinder und Jugendliche und 4 Betreuer mitgemacht haben. „Teilnehmer und Teilnehmerinnen kamen, neben denen aus dem Landkreis Börde und aus Magdeburg, auch aus Stendal, Halle, Burg und dem Harz“, teilt der Bildungsreferent mit. Es wurde gebastelt, im Museum geschmiedet und auch ein Tag im Elbauenpark mit Rutschenturm, Picknick, Jahrtausendturm, Sommerrodelbahn und Eisessen standen auf dem Programm. Für Begeisterung sorgte vor allem der Besuch des Parcour-Abenteuergeländes in Magdeburg, weshalb dieser auch für den Herbst wieder eingeplant wurde.

Anmeldeschluss ist wegen der Planbarkeit jeweils zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn. Sollten auch nach dem Anmeldeschluss noch Plätze zu vergeben sein, ist eine Anfrage unter paedagoge-bfz@paritaet-lsa.de möglich.