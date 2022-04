Das Geheimnis um den Wolmirstedter Maler Fritz Ritterbusch

Wolmirstedt - „Ich bin erstaunt, in wie vielen Wohnungen ein Bild von Fritz Ritterbusch hängt“, sagt Museumsleiterin Anette Pilz. Nach einem Aufruf in der Volksstimme hatten sich überraschend viele Bürger gemeldet, die sich noch gut an den Maler erinnern. Inzwischen ist auch klar, wo er gewohnt hat. Das steht im Handbuch des Kreises Wolmirstedt von 1925 geschrieben.