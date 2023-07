Seit April müssen Lehrer in Sachsen-Anhalt eine Unterrichtsstunde mehr pro Woche vor der Klasse stehen - auch in Wolmirstedt. So viel hat sie den Schulen genützt und das sagt das Bildungsministerium.

Wolmirstedt - Technik, Kunst und Musik - drei der Fächer, die an den hiesigen Schulen am meisten vom Unterrichtsausfall betroffen sind. Zumindest teilweise soll dem durch Lehrermangel bedingten Ausfall eine Unterrichtsstunde mehr pro Woche entgegenwirken. Seit April ist diese Vorgriffsstunde Pflicht in Sachsen-Anhalt. Die Schulleiter in Wolmirstedt und das Bildungsministerium ziehen nach drei Monaten Bilanz.