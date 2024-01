Martin Oppermann (Mitte) ist der neue Wehrleiter in Ebendorf, Maximilian Lange sein Stellvertreter. Die Urkunden überreichte Frank Nase (rechts).

Ebendorf - Martin Oppermann ist der neue Leiter der Ortsfeuerwehr in Ebendorf. Die Mitglieder des Barleber Gemeinderates haben den langjährigen Kameraden mehrheitlich in seine neue Funktion des Ehrenbeamten auf Zeit für die Dauer von sechs Jahren berufen. Unter anhaltendem Applaus hat der Ebendorfer seine Ernennungsurkunde von Gemeindebürgermeister Frank Nase (CDU) entgegen genommen. Dieser dankte Martin Oppermann für sein bisher Geleistetes. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Kameradschaft in Ebendorf zusammenhältst“, erklärte der Rathauschef weiter.

Außerdem beriefen die Räte mit einer Stimmenenthaltung Maximilian Lange in das Amt des stellvertretenden Ortswehrleiters in Ebendorf. Unter Applaus nahm auch er die Ernennungsurkunde aus den Händen des Bürgermeisters entgegen. Den beiden Berufungen durch das Gremium war eine Wahlversammlung der Ortsfeuerwehr vorausgegangen. Die Wahl war notwendig, weil die reguläre Amtszeit des bisherigen Ortswehrleiters abgelaufen war und Martin Oppermann seine Funktion als Stellvertreter vorzeitig niedergelegt hatte.

Im Rahmen dieser Vorschlagswahl hatten die Ebendorfer Kameraden mehrheitlich Maximilian Lange zum neuen stellvertretenden Ortswehrleiter und Martin Oppermann zum Ortswehrleiter gewählt. Für beide Einsetzungen hatte anschließend der Kreisbrandmeister im Rahmen eines entsprechenden Anhörungsverfahrens zugestimmt.