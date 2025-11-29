Eigentlich sollte es im Stadtrat um eine Grundsatzentscheidung über den Kita-Neubau gehen. Doch dazu kam es nicht.

Die Kitas „Pusteblume“ und „Ohrespatzen“ müssen saniert werden.

Wolmirstedt. - Die Zukunft der Kitas und Schulen Wolmirstedts wird wegen rapide sinkender Kinderzahlen neu gedacht. Sowohl der Landkreis, als auch die Stadt stellen Überlegungen an, wie die Schul- und Kita-Landschaft künftig aussehen soll. Damit steht auch der Grundsatzbeschluss für einen Kita-Neubau auf der Kippe.